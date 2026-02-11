Mahmut Arıkan'dan Epstein Davası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mahmut Arıkan'dan Epstein Davası Uyarısı

11.02.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Lideri Arıkan, Türkiye'nin Epstein vakalarına katılmasını ve karanlık ilişkilerin açığa çıkarılmasını istedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Buradan iktidara soruyorum; tüm belgeler ortadayken Türkiye'nin Epsteinlerinin üzerine gidebilecek misiniz? Depremde kaybolan çocuklarla ilgili sorulara cevap verebilecek misiniz? Türkiye, Epstein davalarına katılmalı ve ülkemizdeki karanlık ağı ortaya çıkarılmalı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte İçişleri ve Adalet bakanlarının değiştiğini hatırlatarak, "Bu iki bakanlık Türkiye'nin en ağır sorunlarının biriktiği bakanlıklardır. Türkiye'nin bu bakanlıklarda, siyasi şovlara değil; etkin, kararlı, sonuç odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı var. Muhakkak her iki bakanlığın önünde ertelenemez nitelikte ve son derece hassas konular bulunuyor. Ancak ben burada ilk etapta ele alınması gereken ve tarafımızca yakından takip edilecek başlıkları özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz ABD'de Epstein davası patladı. Dosyalar detaylı bir şekilde incelendiğinde ülkemizi ilgilendiren birçok konu olduğunu görüyoruz. Mesela ismi organ ticaretiyle geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve ülkemizde yaşadığı tespit edilen bir isim var. Kim? Boris Wolfman. Bu şahıs 4 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da yakalandı. Peki, hangi suçtan yakalandı? Uluslararası organ kaçakçılığı yapmak ve yasa dışı organ nakli ağı oluşturmaktan yakalandı. İsrail harekete geçti ve vatandaşı olduğu için bu şahsı bizlerden talep etti. Adalet Bakanlığı talebi önce reddetti ancak sonrasında serbest bıraktı. Aynı ismin 6 Şubat depremlerinde sahra hastanesi kuran firmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yine aynı isim 2024 yılında patlak veren ve bütün insanların tüylerini diken diken eden 'Yenidoğan çetesi' ile bağlantılı çıktı. Bir başka isim Sarah Ferguson. Onun adı da Epstein dosyalarında anılıyor. Kendisinin ismini değiştirerek Türkiye'de çocuk yurtlarında kameralara yakalandığını biliyoruz. Ayrıca bu coğrafyada İsrail'in organ kaçakçılığında rekor kırdığını biliyoruz. Tüm bu hadiseler yaşanırken TÜİK 2016 yılından itibaren kaybolan çocuklarla ilgili verileri durdurdu. Buradan iktidara soruyorum; tüm belgeler ortadayken Türkiye'nin Epsteinlerinin üzerine gidebilecek misiniz? Depremde kaybolan çocuklarla ilgili sorulara cevap verebilecek misiniz? Türkiye, Epstein davalarına katılmalı ve ülkemizdeki karanlık ağı ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahmut Arıkan'dan Epstein Davası Uyarısı - Son Dakika

Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:21:03. #7.11#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan'dan Epstein Davası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.