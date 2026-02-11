Mahmut Arıkan'dan Epstein Davası Uyarısı

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Buradan iktidara soruyorum; tüm belgeler ortadayken Türkiye'nin Epsteinlerinin üzerine gidebilecek misiniz? Depremde kaybolan çocuklarla ilgili sorulara cevap verebilecek misiniz? Türkiye, Epstein davalarına katılmalı ve ülkemizdeki karanlık ağı ortaya çıkarılmalı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte İçişleri ve Adalet bakanlarının değiştiğini hatırlatarak, "Bu iki bakanlık Türkiye'nin en ağır sorunlarının biriktiği bakanlıklardır. Türkiye'nin bu bakanlıklarda, siyasi şovlara değil; etkin, kararlı, sonuç odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı var. Muhakkak her iki bakanlığın önünde ertelenemez nitelikte ve son derece hassas konular bulunuyor. Ancak ben burada ilk etapta ele alınması gereken ve tarafımızca yakından takip edilecek başlıkları özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz ABD'de Epstein davası patladı. Dosyalar detaylı bir şekilde incelendiğinde ülkemizi ilgilendiren birçok konu olduğunu görüyoruz. Mesela ismi organ ticaretiyle geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve ülkemizde yaşadığı tespit edilen bir isim var. Kim? Boris Wolfman. Bu şahıs 4 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da yakalandı. Peki, hangi suçtan yakalandı? Uluslararası organ kaçakçılığı yapmak ve yasa dışı organ nakli ağı oluşturmaktan yakalandı. İsrail harekete geçti ve vatandaşı olduğu için bu şahsı bizlerden talep etti. Adalet Bakanlığı talebi önce reddetti ancak sonrasında serbest bıraktı. Aynı ismin 6 Şubat depremlerinde sahra hastanesi kuran firmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yine aynı isim 2024 yılında patlak veren ve bütün insanların tüylerini diken diken eden 'Yenidoğan çetesi' ile bağlantılı çıktı. Bir başka isim Sarah Ferguson. Onun adı da Epstein dosyalarında anılıyor. Kendisinin ismini değiştirerek Türkiye'de çocuk yurtlarında kameralara yakalandığını biliyoruz. Ayrıca bu coğrafyada İsrail'in organ kaçakçılığında rekor kırdığını biliyoruz. Tüm bu hadiseler yaşanırken TÜİK 2016 yılından itibaren kaybolan çocuklarla ilgili verileri durdurdu. Buradan iktidara soruyorum; tüm belgeler ortadayken Türkiye'nin Epsteinlerinin üzerine gidebilecek misiniz? Depremde kaybolan çocuklarla ilgili sorulara cevap verebilecek misiniz? Türkiye, Epstein davalarına katılmalı ve ülkemizdeki karanlık ağı ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,