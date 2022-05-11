Mahmut Tanal, Şanlıurfa Eyyübiye'deki Çöp Kokusunu Yeniden Gündeme Getirdi: "Hala Bir Adım Atılmış Değil. Hemşerilerimin Sabrı Taştı" - Son Dakika

CHP İstanbul Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki çöp tesisinden yayılan kokuyu yeniden gündeme getirerek, "Şikayetimiz üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Çöp tesisi sorununun çözümü konusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık taşra birimine talimat verildi. Hala bir adım atılmış değil. Hemşerilerimin sabrı taştı" dedi.

Mahmut Tanal, Eyyübiye'deki çöp tesisinden yayılan kokunun giderilmesi için yeniden çağrı yaptı. Tanal, CHP Şanlıurfa il yöneticileri Ronayi Paydaş ve Ömer Uçak'ın Eyyübiye'ye gitmeye çalışırken ağır koku sebebiyle geri dönmek zorunda kaldıkları anlara ilişkin görüntüleri bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yapan Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bakanlığın taşra birimlerinin harekete geçmediği savundu. Tanal, bakanlığa ve valiliğe yazılan dilekçeleri de sosyal medya hesabında yayınladı. Tanal ayrıca, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un çöp tesisindeki sorunun 1 Nisan'dan itibaren çözüleceğine ilişkin konuşmasını da paylaştı.

Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"CHP Şanlıurfa il yöneticilerimiz ve avukat meslektaşlarım Ronayi Paydaş ile Ömer Uçak, dün gece Eyyübiye'yi yaşanmaz hale getiren çöp tesisine 4 km yaklaşabildi. Ağır kokudan etkilenen Ronayi Paydaş, fenalaşıp kustu. Hala kendine gelmiş değil. Kendisine geçmiş olsun diyoruz.

Serin havada bile çöp kokusu bu şekilde insanı etkiliyorsa Şanlıurfa'nın yaz sıcaklığında neler olacağını varın siz düşünün. Eyyübiye halkı, yıllardır bu çöp işkencesine maruz kalıyor. Çöp merkezinden uzakta ikamet eden yetkili kurum yöneticileri ise hiç oralı olmuyor.

Şikayetimiz üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Çöp tesisi sorununun çözümü konusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık taşra birimine talimat verildi. Hala bir adım atılmış değil. Hemşerilerimin sabrı taştı. Kesin çözüm bekliyorlar. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un 'Çöp kokusu tahammül edilebilecek gibi değil' şeklindeki itirafı da ortada. Gereği yapılsın."