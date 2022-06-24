Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika
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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

24.06.2022 09:35

93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi'ne geldi.

93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi'ne geldi.

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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor İsmailağa Cemaati, Ustaosmanoğlu'nun hanımların cenazesine katılmasına razı olmadığını belirtti İsmailağa Cemaati, Ustaosmanoğlu'nun hanımların cenazesine katılmasına razı olmadığını belirtti
Kaynak: AA

Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika
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