Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Mahsun Kırmızıgül’ün seslendirdiği “Annem Annem” şarkısı sırasında duygusal anlar yaşandı. Usta oyuncu Halil Ergün, şarkıya bulunduğu yerden eşlik ederken zaman zaman başını öne eğdi, ritme kapıldı ve efkârlı haliyle dikkat çekti.

ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Mahsun Kırmızıgül, “Annem Annem” şarkısını Halil Ergün’ün hemen yanında seslendirdi. O anlarda Ergün’ün sözlere eşlik ettiği ve müziğin temposuna kendini bıraktığı görüldü.

DUYGUSAL ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şarkının ilerleyen bölümünde Halil Ergün’ün daha da duygulandığı anlar görüntülere yansıdı. Başını öne eğen usta oyuncunun efkârlı hali, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

MAHSUN KIRIMIZIGÜL’DEN DUYGU YÜKLÜ PERFORMANS

Kırmızıgül’ün güçlü yorumuyla seslendirdiği “Annem Annem”, bulunduğu ortamda duygusal bir hava oluşturdu. Halil Ergün’ün şarkıya içtenlikle eşlik etmesi ise performansa ayrı bir anlam kattı.