Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular

ORDU'nun Ünye ilçesinde apartmanın en üst katında penceresinde mahsur kalan kedi, esnaf ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde apartmanın en üst katında penceresinde mahsur kalan kedi, esnaf ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı. Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi'nde sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek kaçan kedi, 4 katlı yan binanın en üst katında bulunan pencerede mahsur kaldı. Mahsur kalan kediyi gören esnaf ve vçevredekiler, korkan hayvanı kurtarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu camın açılmaması üzerine yan binadan kediye ulaşmak isteyenler, sonuç alamadı. Uzun uğraşlar sonucunda karşı bina ile cam arasına yerleştirilen tahta yardımıyla 'Şanlı' adlı kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. - Ordu

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