Mahsur Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Sivrice Mahallesi'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
