ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.
Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı ifade edilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, jetteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, kazanın kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenlerden meydana geldiği, uçağın ters döndüğü ve alev aldığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Maine'de Özel Jet Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?