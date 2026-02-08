Majid Hosseini 6 Ay Sakat Kalacak - Son Dakika
Majid Hosseini 6 Ay Sakat Kalacak

Majid Hosseini 6 Ay Sakat Kalacak
08.02.2026 20:49
Kayserispor, Majid Hosseini'nin kronik aşil tendiniti nedeniyle 6 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

KAYSERİSPOR, üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşayan defans oyuncusu Majid Hosseini'nin 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kayserispor, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada aşil tendinitinden üçüncü kez sakatlık yaşayan Majid Hosseini'nin, 5 Şubat 2026 tarihinde ameliyat olduğunu kronik aşil tendiniti nedeniyle en az 6 ay süreyle futboldan uzak kalacağını açıkladı. Kayserispor açıklamasında, "Futbolcumuz Majid Hosseini, 17 Ağustos 2025 tarihinde Rams Başakşehir Kulübü ile oynadığımız müsabakada sakatlanmıştır. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen detaylı tetkikler sonucunda oyuncumuza Aşil Tendiniti teşhisi konulmuştur. Futbolcumuz derhal konservatif tedavi programına alınmıştır. Ancak futbolcumuz, kendisine uygulanan konservatif tedavi ve iyileşme programına arzulanan seviyede yanıt verememiş, sakatlığı progresif şekilde ilerlemiştir. 18 Kasım 2025 tarihinde futbolcumuz ülkesi İran adına Özbekistan karşısında oynadığı müsabakada aynı bölgeden tekrar sakatlanan futbolcumuz Majid Hosseini tekrar tedavi altına alınmıştır. Futbolcumuz uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, 28 Ocak 2026 tarihinde üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşamıştır. Futbolcumuzun tedaviye arzulanan seviyede cevap verememesi ve uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği yönündeki bilimsel görüş birliği doğrultusunda futbolcumuz alanında uzman hekimlerce görülen tıbbi lüzum üzerine 5 Şubat 2026 tarihinde Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Futbolcumuz Majid Hosseini, cerrahi müdahale ile sonuçlanan Kronik Aşil Tendiniti nedeniyle en az 6 ay süreyle futboldan uzak kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Majid Hosseini 6 Ay Sakat Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
SON DAKİKA: Majid Hosseini 6 Ay Sakat Kalacak - Son Dakika
