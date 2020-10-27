MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor - Son Dakika

MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor

27.10.2020 20:58

MAK Danışmanlık, 2 bin 850 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. Katılımcılara "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin barajı geçtiği görüldü. Son ankette barajı geçemeyen İYİ Parti'nin oyunun yükselmesi dikkat çekti.

MAK Danışmanlık, 2 bin 850 kişi ile görüşerek 30'u büyükşehir olmak üzere 61 ilde 15 Ekim-25 Ekim arasında yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanlar "24 Haziran 2018 seçimlerinde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz?" sorusuna yüzde 37 oranında AK Parti, yüzde 19 oranında CHP, yüzde 9 oranında HDP, yüzde 8 oranında MHP, yüzde 7 oranında İYİ Parti cevabı verirken, yüzde 1 oranında diğerleri yüzde 19 oranında da "Oy kullanmadım" cevabını verdi.

3 PARTİ BARAJI GEÇEBİLİYOR

Katılımcıların "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna verdikleri yanıt ise şöyle oldu:

Yüzde 33,1 AK Parti, yüzde 21,4 CHP, yüzde 10,1 İYİ Parti, yüzde 7,7 HDP, yüzde 7,6 MHP, yüzde 2,1 Gelecek Partisi, yüzde 1,9 DEVA, yüzde 1,3 Saadet, yüzde 1,8 ise diğerleri. Kararsızların oranı yüzde 13 katılımcıların yüzde 13'ü ise kararsız olduklarını belirtti.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜKSELDİ

Öte yandan, önceki anketlerde yüzde 10 barajını geçemeyen İYİ Parti'nin son ankette oyunun yüzde 10,1'e yükselmesi dikkat çekti.

MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 44'Ü "PARLAMENTER SİSTEMİ" TERCİH ETTİ

Katılımcılar kendilerine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?" sorusuna da yüzde 44 oranında "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ederim" derken, yüzde 37 oranında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ederim" dedi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 9'U KARARSIZ

Yüzde 9 oranında katılımcı kararsız olduğunu söylerken yüzde 14'ü ise güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne kastedildiğini gördükten sonra karar vereceğini belirtti.

MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor - Son Dakika


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