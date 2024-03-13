MakerDAO, yeni planı Endgame'i duyurdu - Son Dakika
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Kripto

MakerDAO, yeni planı Endgame'i duyurdu

MakerDAO, yeni planı Endgame\'i duyurdu

MakerDAO, Endgame isimli projesi ile ekosistemine iki yeni token ekleyerek, Dai ve MKR'nin ötesine geçmeye hazırlanıyor. Projeyi 2024 yazında başlatacaklarını duyuran MakerDAO'nun kurucu ortağı Rune Christensen, bu yeni girişimle NewStable ve NewGovToken isimli tokenları tanıtacak. Yeni tokenlar, kullanıcılara daha yüksek risk ve ödül potansiyeli sunacak.

13.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:06
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MakerDAO, Endgame projesi ile ekosistemine iki yenilikçi token ekleyerek, Dai ve MKR'nin ötesine geçmeye hazırlanıyor.

MakerDAO Ekosisteminde Büyük Yenilik: Endgame

MakerDAO'nun kurucu ortağı Rune Christensen, platformun resmi yönetim forumunda "Endgame" adlı projenin ilk fazını 2024 yazında başlatacaklarını duyurdu. Bu yeni girişim, NewStable ve NewGovToken isimli iki yeni tokenı tanıtacak.

Dai'nin stablecoin ve MKR'nin yönetim tokenı olarak rolleri devam edecek, ancak kullanıcılar bu yeni tokenlara geçiş yapabilecek. "Endgame" planı, yeni bir marka lansmanı ile başlayıp, bir dizi fazdan oluşacak. İlk ayda, NewStable ve NewGovToken piyasaya sürülecek ve Dai ve Maker token sahiplerine, yeni stake ve yield farming özelliklerine entegre olmak için bu tokenlara geçiş seçeneği sunulacak.

Christensen, ekosistemin Dai'nin kripto-özgü kullanım alanları ile NewStable'ın geniş çaplı kabulü üzerine odaklanarak, her iki stablecoini de ayrı tutma yollarını araştıracağını belirtti.

Yeni tokenlar, kullanıcıların daha yüksek risk ve ödül potansiyeli için MKR veya NewGovToken'larını uzun süre kilitleyebilecekleri Lockstake Engine ve Maker tokenlarını Ethereum'dan daha büyük bir Layer-2 ağına bağlayacak düşük maliyetli yeni bir köprü gibi yenilikler de getirecek.

Christensen, bir yıl önce piyasaya sürülen borç verme ürünü Spark'a sahip olacak Maker'ın ilk SubDAO'sunun önemini de vurguladı. Christensen açıklamasında SparkDAO'nun gerçek dünya varlıklarını ve sürekli takas getirilerini kapsayacak şekilde özelliklerini genişletmeyi hedeflediklerini aktardı. Son olarak Endgame'in ilerlemesi, Maker'ın SubDAO'larını genişletmesi ve yeni bir Layer-1 blok zincirini başlatmasını içeren bir dizi aşama sonrası tamamlanacak.

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