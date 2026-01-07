Maket Konut Satışlarında Tüketici Uyarısı

BURSA (İHA) – Maket üzerinden yapılan konut satışlarında düşük fiyat vaadiyle tüketiciler mağdur ediliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'la birlikte önemli güvenceler getirilmiş olsa da, kurallara aykırı satışlar hala risk oluşturuyor. Uzmanlar vatandaşları birikimlerini makete yatırmamaları konusunda uyarıyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce, özellikle düşük fiyatlı maket konut satışları nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağdur olduğu, bu konuda sık sık şikayet başvuruları alındığını belirtti. Yılmaz yeni yasa ile birlikte ruhsatı bulunmayan, bina tamamlama sigortası yapılmamış ve noter satışı olmadan gerçekleştirilen maket konut satışlarının yasaklanmasına rağmen cazip fiyatlarla sunulan bazı maket konut projelerinde tüketicilerin hala riskle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Yılmaz ayrıca ön ödemeli konut satışlarında tüketicilere cayma hakkı tanınırken, cayma durumunda zorunlu giderler dışında yapılan ödemelerin iade edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Maketten konut almayı düşünen vatandaşların mutlaka ruhsat, sigorta ve sözleşme detaylarını kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Sıtkı Yılmaz, mağduriyetlerin tamamen önlenebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kazma vurulmadan maket konut satışı sona erdi ancak satış yapılıyor

Yeni yasa ile tüketicilerin muhtemel mağduriyetinin önüne geçildiğini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "6502 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce sık sık maket üzerinden yapılan konut satışlarıyla ilgili mağdur şikayetleri almaktaydık. Ancak 6502 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte konut satışlarının belirli bir yasal çerçeve içerisinde yapılması zorunlu hale getirildi ve özellikle maket üzerinden yapılan satışların tüketici için güvenli olmadığını ve bu satışların belirli kurallara bağlandığını görüyoruz. Bu nedenle alınmaksızın satışların yapılması ya da resmi bir şekilde noter satışı olmaksızın satışlar ortadan kaldırıldı ve yasaklandı. Ayrıca konut finansman sözleşmelerinin mutlak surette yazılı bir şekilde yapılması zorunlu hale getirildi. Tüketicilerin maket üzerinden aldatılması, yanıltılması veya mağdur duruma düşürülmesi önlendi. Hatta büyük ölçekli konutlarda bina tamamlama sigortası getirildi. Şu anda da bütün satışlar tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde devam etmektedir. Tüketicilerimiz ön ödemeli konutlara başvuru halinde cayabilir ve caydıktan sonra da zorunlu giderler dışında diğer ödemelerini geri alabilirler. Artık maket satışlarına son verildi. Resmi bir şekilde yapılmayan, ruhsatı olmayan ve bina tamamlama sigortası yapmayan müteahhitlerden konut alımına yönelik tüketici korunmuş oldu ve şu an tüketicinin korunması hakkındaki kanun güvencesiyle tüketici korunmaktadır. Bu yeni getirilen hususlarla tüketici daha güven içerisinde alışveriş yapabilmekte, konut alabilmektedir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bakanlığın böyle bir kararı olmasına rağmen Bursa'da onlarca müteahhit firma maket üzerinden satışa ve inşaat başlamadan kampanyayı sürdürmeye devam ediyor. Bursalı bazı firmaların başka şehirlerde yaptıkları satışların reklamlarını da şehrin önemli noktalarında billboardlara reklam vererek duyurması ise dikkat çekiyor.

Uzmanlar, maketten satışlarda tüketicilerin Atış Yapı benzerinde olduğu gibi mağduriyet yaşamaması için mutlaka hukuki destek alması gerektiğine dikkat çekiyorlar.