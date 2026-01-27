MAKÜ'den Şap Hastalığına Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MAKÜ'den Şap Hastalığına Çözüm

27.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAKÜ Veteriner Fakültesi, şap hastalığına karşı bitkisel içerikli iyileştirici ürün geliştirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından şap hastalığına yakalanan hayvanların ağız yaralarını iyileştiren ve kısa sürede yeme isteklerini artıran ürün geliştirildi.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale ve ekibince, MAKÜ BAKA TEKNOKENT Araştırma ve Geliştirme Veteriner Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ağzında oluşan yaralar nedeniyle yem yiyemeyen hayvanların yeme isteğini kısa sürede artıran ve zamanla yaraların iyileşmesini destekleyen bitkisel içerikli ürün üretildi.

Ürün için MAKÜ BAKA TEKNOKENT'te tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitedeki akademisyenlerin çözümler üretecek ürünler geliştirmelerini desteklediklerini söyledi.

Hayvancılığın en önemli gündem maddesinin şap hastalığı olduğunu vurgulayan Dalgar, bu ürünün hastalığa yakalanan hayvanların iyileşme sürecini ciddi anlamda kolaylaştıran, destekleyen bir ürün olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Kale ise şap hastalığında en büyük sorunun hayvanların yem yememesi ve buna bağlı güçsüz düşmesi olduğunu gözlemlediklerini ve bu konu üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Hastalıkta burun ve ağızdan gelen akıntılardan dolayı yaralar oluştuğunu aktaran Kale, "Virüs, diş eti, dil, damak bölgelerinde yaralar oluşturuyor. Buna bağlı olarak hayvan ağzı yandığı için yem yiyemiyor. Amacımız, hayvanın yem yemesini sağlamaktı. Çeşitli çalışmalarda, saha araştırmalarında gözlemledik. Bitkisel toz ve yağlardan oluşan bir ürün geliştirdik." dedi.

Kale, bunun hem ağız hem de deri bakım ürünü olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ürünü sıktıktan 15-20 dakika içerisinde orta ve hafif vakalarda etki etmekte. Çok ileri vakalarda dil şişmesi oluyor, bu yüzden hayvan yem yiyemiyor. Bunun için de 4-5 gün sabah akşam kullanıldığında hayvanın yem yemesi sağlanıyor. Buna benzer ürünler var ama bizim geliştirdiğimiz ürünün dünyada tek olmasının sebebi, 15-20 dakika içerisinde yedirebilme özelliğinin olması. Yaptığımız araştırmalarda bitkisel anlamda böyle bir ürüne rastlamadık. Bu yönüyle de ilk olma özelliğini taşıyor."

Kale, İran, Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelerin ürünü talep ettiğini bildirdi.

Keçiborlu ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Kargılı da hasta hayvanlarının ürünü kullandıktan sonra yem yemeye başladığını, bu sayede bağışıklıklarının tekrar güçlendiğini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKÜ'den Şap Hastalığına Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:29:26. #7.11#
SON DAKİKA: MAKÜ'den Şap Hastalığına Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.