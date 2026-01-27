MAKÜ'den Şap Hastalığına Çözüm

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından şap hastalığına yakalanan hayvanların ağız yaralarını iyileştiren ve kısa sürede yeme isteklerini artıran ürün geliştirildi.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale ve ekibince, MAKÜ BAKA TEKNOKENT Araştırma ve Geliştirme Veteriner Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ağzında oluşan yaralar nedeniyle yem yiyemeyen hayvanların yeme isteğini kısa sürede artıran ve zamanla yaraların iyileşmesini destekleyen bitkisel içerikli ürün üretildi.

Ürün için MAKÜ BAKA TEKNOKENT'te tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitedeki akademisyenlerin çözümler üretecek ürünler geliştirmelerini desteklediklerini söyledi.

Hayvancılığın en önemli gündem maddesinin şap hastalığı olduğunu vurgulayan Dalgar, bu ürünün hastalığa yakalanan hayvanların iyileşme sürecini ciddi anlamda kolaylaştıran, destekleyen bir ürün olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Kale ise şap hastalığında en büyük sorunun hayvanların yem yememesi ve buna bağlı güçsüz düşmesi olduğunu gözlemlediklerini ve bu konu üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Hastalıkta burun ve ağızdan gelen akıntılardan dolayı yaralar oluştuğunu aktaran Kale, "Virüs, diş eti, dil, damak bölgelerinde yaralar oluşturuyor. Buna bağlı olarak hayvan ağzı yandığı için yem yiyemiyor. Amacımız, hayvanın yem yemesini sağlamaktı. Çeşitli çalışmalarda, saha araştırmalarında gözlemledik. Bitkisel toz ve yağlardan oluşan bir ürün geliştirdik." dedi.

Kale, bunun hem ağız hem de deri bakım ürünü olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ürünü sıktıktan 15-20 dakika içerisinde orta ve hafif vakalarda etki etmekte. Çok ileri vakalarda dil şişmesi oluyor, bu yüzden hayvan yem yiyemiyor. Bunun için de 4-5 gün sabah akşam kullanıldığında hayvanın yem yemesi sağlanıyor. Buna benzer ürünler var ama bizim geliştirdiğimiz ürünün dünyada tek olmasının sebebi, 15-20 dakika içerisinde yedirebilme özelliğinin olması. Yaptığımız araştırmalarda bitkisel anlamda böyle bir ürüne rastlamadık. Bu yönüyle de ilk olma özelliğini taşıyor."

Kale, İran, Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelerin ürünü talep ettiğini bildirdi.

Keçiborlu ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Kargılı da hasta hayvanlarının ürünü kullandıktan sonra yem yemeye başladığını, bu sayede bağışıklıklarının tekrar güçlendiğini anlattı.