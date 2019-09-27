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Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim semineri sona erdi

21 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen "Belediye Akademisi, Malatya İl ve İlçe Belediyeleri Eğitim ve İstişare Programı" sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim semineri sona erdi, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği sponsorluğunda 23 Eylül Pazartesi günü başlayan Eğitim Programı kapsamında katılımcılara;

Doç. Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin, Etkili İletişim ve Motivasyon, Tahir Tekin ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hakkında,

24 Eylül Salı günü, Yüksek Şehir Plancısı Ayşe Ünal, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Yüksel Koçak ise Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında,

25 Eylül Çarşamba günü, Prof. Dr. Niyazi Çiçek Resmi Yazışma Kuralları, Halil Memiş ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında,

26 Eylül Perşembe günü, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Lütfi Alpsoy, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesi ile ilgili de Nihat Yıldız, bilgiler aktardı.

"Belediye Akademisi, Malatya İl ve İlçe Belediyeleri Eğitim ve İstişare Programı" 27 Eylül Cuma günü yapılan iki oturumla sona erdi.

27 Eylül Cuma günü öğleden önce yapılan oturumda Akın Şimşek tarafından, 4857 sayılı İş Kanunu hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi.

Şimşek, 4857 Sayılı Kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek olduğunu belirterek, İş Sözleşmesi, Ücretler, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konularda katılımcılara bilgiler aktardı.

Öğleden sonra yapılan oturumda ise H. İbrahim Azak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak bilgiler verdi.

Türkiye, Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
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