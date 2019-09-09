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Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.

Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi Aşağıköy mevkisinde yaşayan Gültekin ailesi, oğulları Miraç Gültekin'i evde bulamayınca komşuların da yardımıyla çevrede arama başlattı.

Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından, eve yaklaşık 100 metre mesafedeki Tohma Çayı kıyısında Miraç'ın terliğini bulan aile, durumu jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri terliğin bulunduğu yerden çaya girerek, arama çalışmasına başladı.

Ekipler 10 dakikalık çalışmanın ardından Gültekin'in cesedini yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardı.

Gültekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İtfaiye, Akçadağ, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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