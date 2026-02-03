Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında İkinci Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında İkinci Duruşma Başladı

Malatya\'da 116 Sanıklı Çete Davasında İkinci Duruşma Başladı
03.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

116 sanıklı çete davasının ikinci duruşması Malatya'da başladı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 116 sanıklı çete davasının ikinci duruşması bugün başladı. 7 gün süren ilk duruşmanın ardından 8 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 116 sanıklı çete davasının ikinci duruşması bugün başladı. Kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı davanın ikinci oturumu, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılıyor.

Mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda görülen duruşma öncesi ve süresince Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Davada, 56'sı tutuklu olmak üzere toplam 116 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 14'ü müşteki-şüpheli, 5'i mağdur-şüpheli, 87'si şüpheli olarak iddianamede yer alırken, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 10 kişi ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanıyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin cinayet, yağma, tehdit, silahlı yaralama, uyuşturucu ticareti, darp ve haksız kazanç elde etme gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Türkiye'nin farklı cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklardan bir kısmı sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya'ya getirilerek duruşmaya alınırken bir kısmının ise SEGBİS'le savunma yapacağı öğrenildi. Yedi gün süren ilk duruşmada sanıklardan S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E.P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında tahliye kararı verilmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında İkinci Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:18:42. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında İkinci Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.