İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.'nın (16) elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Malatya, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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