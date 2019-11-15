Son Dakika Haberleri: Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Malatya'da, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15'i Pakistan, 2'si Afgan uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Malatya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi
Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin yürekleri dağlayan fotoğrafı ortaya çıktı Ankara Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]