Malatya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Malatya'da, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Malatya'da, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15'i Pakistan, 2'si Afgan uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.
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