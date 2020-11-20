Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Hasırcı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığıyla uğraştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 181 parça sikke, yüzük ve tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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