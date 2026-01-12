MALATYA'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.43'te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
