Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da 3 bin litre sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek, Hekimhan ilçesi Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında satışa hazır şişelenmiş vaziyette 500 litre, jelikan bidonlar içerisinde mayalanma aşamasında 2 bin 500 litre olmak üzere toplam 3 bin litre 'boğma' diye tabir edilen sahte rakı ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Adli makamların talimatı doğrultusunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı - MALATYA

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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