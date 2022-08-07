Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı

07.08.2022 12:40
Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı

MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra A. yönetimindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, Bilal B. idaresindeki 44 BR0 66 plakalı otomobil, Ali B. yönetimindeki 34DR 7322 plakalı otomobil ve Ünal S. idaresindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali B., Buğra A., Ayfer B., Münevver B., İbrahim Efe B., Ahsen Betül B., Yunus Emre Y., Eylem B., ve Barış B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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