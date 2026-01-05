Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 217 fişek ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.