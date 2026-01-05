Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 217 fişek ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.