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Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Son Dakika

Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

11.02.2022 11:14
Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 7, Arapgir'de 15, Arguvan'da 2, Battalgazi'de 2, Darende'de 19, Hekimhan'da 16 ve Kuluncak'ta 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

1300 personel, 500 araç ile kar küreme ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde çığ uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Kuluncak, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 64 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Son Dakika
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