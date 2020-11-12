Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açık alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında park, bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına ve açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi. Karar ile ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde toplu taşıma, minibüs durakları ile araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklarda, ilimiz merkezinde Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kanalboyu Caddesi ve bu caddelerle bağlantılı sokaklar ile Akpınar Meydanı, Soykan Parkı ve Kernek Meydanı'nda, ilçelerde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nca gerekli görülen diğer alanlarda sigara içme yasağı getirilmesine karar verildi" denildi.