Malatya'da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya'da, antepfıstığı üretiminin arttırılması için aşılama çalışmalarına ağırlık verilirken, antepfıstığı aşılanması çalışmalarında yaklaşık yüzde 85 oranında aşı tutma başarısı sağlandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı güz döneminde başlatılan proje kapsamında ön hazırlıkları yapılan bölgelerde yabani menengiç (çitlembik) ağaçlarının ıslah edilerek antepfıstığı aşılanması çalışmaları devam ediyor. Aşılama kapsamında Arapgir İlçesi Koru Mahallesi, Hekimhan İlçesi Işıklı Mahallesi ve Akçadağ İlçesi Taşevler Mahallesinde aşılanan yaklaşık bin adet yabani menengiç ağacının mahallinde üreticilerle birlikte bakımı ve kontrolleri yapıldı. Antepfıstığı aşılanmasında yüzde 80-85 oranında aşı tutma başarısı sağlandığı belirlendi. Ayrıca tutmuş olan aşıların bakım işlemleri üreticilere uygulamalı şekilde gösterildi. Doğal sermaye olarak bölgede yetişen yabani ağaçların kültür bitkisi ile aşılanıp değerlendirilerek kırsalda yaşayan üreticilere ek bir maddi gelir kaynağı sağlanması, çalışmaların imkanlar doğrultusunda gelecek yıllarda da devam ettirilmesi ve bu aşılama çalışmalarının sürdürülebilirliğinin çiftçi elinde yürütülmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçi ziyaretlerinin yıl içerisinde dönemler halinde devam ettirilmesi hedefleniyor. - MALATYA