Malatya\'da Asayiş Olaylarında Düşüş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. 2025 ve 2026 yıllarının Ocak aylarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren Vali Yavuz, birçok suç türünde ciddi düşüş yaşandığını açıkladı.

Terörle mücadele kapsamında 2026 yılı Ocak ayında 5 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Seddar Yavuz, 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 2'sinin tutuklandığını, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydederek, 2025 yılı ile kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 50, gözaltı sayısında yüzde 41, tutuklu sayısında ise yüzde 50 oranında azalma yaşandığı söyledi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına da değinen Vali Yavuz, Ocak ayı içerisinde organizatörlere yönelik 2 operasyon düzenlendiğini, 4 şüphelinin yakalandığını belirterek, bölgedeki güven ortamının artmasıyla birlikte düzensiz göç kaynaklı sorunların büyük ölçüde azaldığını ifade etti. Narkotik suçlarla mücadelede saha baskısının artırıldığını kaydeden Vali Yavuz, 2026 yılı Ocak ayında 268 olay ve operasyonda 320 şüphelinin gözaltına alındığını, 67'sinin tutuklandığını, 25'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını operasyonlarda 980 gram ve 23 bin 58 adet sentetik madde, 1 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu, 299 adet sentetik hap ve 1 kilo 323 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Organize suçlarla mücadele kapsamında 2026 yılı Ocak ayında 6 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade etti.

Asayiş olaylarına ilişkin verileri de paylaşan Vali Yavuz, 2025 yılı Ocak ayında bin 892 olan asayişe müessir olay sayısının, 2026 yılı Ocak ayında bin 489'a düştüğünü belirterek, olay sayısında yüzde 21 oranında azalma yaşandığını gasp ve yağma suçlarında yüzde 75, motosiklet hırsızlığında yüzde 80, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta ise yüzde 40 oranında düşüş yaşandığı belirtti. Ocak ayı içerisinde kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranan 706 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Vali Yavuz, siber suçlarda ise yüzde 56 oranında artış yaşandığını ifade etti. Trafik verilerine de değinen Vali Yavuz, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 251 bin 434'e ulaştığını, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 29,1 oranında azalma yaşandığını yaralanmalı kazalarda yüzde 15,3 düşüş yaşanırken, hastanede hayatını kaybeden kişi sayısının yüzde 100 oranında azaldığını söyledi.

Vali Yavuz, okul çevrelerinde denetimlerin artırıldığını belirterek, çocukların ve gençlerin güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - MALATYA