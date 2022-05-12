Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza

12.05.2022 12:18
Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira para cezası kesildi.

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timleri, baraj gölünün Kale ilçesi bölümünde, 1 Nisan-15 Temmuz arasında uygulanan sazangiller balık türünün avlanması yasağına ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, gölde av yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 15 bin 150 lira, zıpkınla avcılık yapan bir kişiye ise 742 lira idari para cezası uyguladı.

45 dip oltası, 1 zıpkın, 38 çeşitli yardımcı malzeme ele geçiren jandarma ekipleri, yakalanan balıkları ise baraj gölüne bıraktı.

Kale Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş, jandarma ile koordineli olarak av yasağı döneminde denetimlerin devam edeceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

Para Cezası, Jandarma, Malatya, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement