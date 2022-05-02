Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 19:49

Malatya Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hürriyet Parkı'nda düzenlenen programda Vali Aydın Baruş, katılımcılarla selamlaşarak, bayramlarını kutladı.

Selamlama konuşması yapan Baruş, Ramazan Bayramını kardeşlik içinde hep birlikte gönülde kutladıklarını belirterek, birlik ve beraberliği görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Ramazan ayında kamu kurumlarının ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduğunu dile getiren Baruş, "Çok şükür biz paylaşmasını bilen bir toplumuz. Bunu hem dinimiz İslam'dan hem de gelenek ve göreneklerimizden alıyoruz. Malatya olarak birlik ve bütünlük içinde Türkiye'nin geleceğine güzel katkılar sunmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Baruş, vatandaşların araç kullanırken dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Programa AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2 . Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP Malaya İl Başkanı Enver Kiraz, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi
Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi
Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi
Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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