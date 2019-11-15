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Son Dakika Güncel Malatya'da bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan Tekel Sokak içerisinde A.U., V.U., M.U. ile M.İ,. M.Ş. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. ile M.Ş. aldıkları bıçak darbeleri sonucundan yaralanırken A.U., V.U., M.U. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralılardan M.Ş., Turgut Özal Tıp Fakültesinde M.İ. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servislerinde tedavi altına alındı. Öte yandan Şeyh Bayram Mahallesi Rabia Parkı mevkisinde de 2 kişi arasında yaşanan bir başka bıçaklı kavgada ise ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Her iki olayla ilgili olarak polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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