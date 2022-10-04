Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında - Son Dakika
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Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

04.10.2022 16:06

Malatya'da bir fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Malatya'da bir fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısındaki bacayı onarmak isteyen Taner B. elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Taner B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin yaralıya müdahalesi itfaiye kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında - Son Dakika
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