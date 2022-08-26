Alınan bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde bir inşaattan 40 adet kontrplağın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaatta malzeme çalan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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