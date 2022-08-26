İnşaatta malzeme çalan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İnşaatta malzeme çalan 4 zanlı tutuklandı

26.08.2022 18:58
İnşaatta malzeme çalan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir inşaattan malzeme çalan 4 zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Malatya'da bir inşaattan malzeme çalan 4 zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde bir inşaattan 40 adet kontrplağın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta malzeme çalan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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