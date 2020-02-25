Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika
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Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde inceleme

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya'nın kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde inceleme, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya'nın kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Demirtaş ve Malatya Valisi Aydın Baruş, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini ve incelemelerini sürdürdü.

Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı mahallelerini ziyaret eden Demirtaş, beraberindeki Vali Baruş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile yaptığı incelemenin ardından mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

Demirtaş ve Baruş, mahallelere bağlı yerleşim yerlerinde hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalarla yardım ihtiyaçlarının olup olmadığını ve yardımların yerlerine ulaşıp ulaşmadığını denetledi.

Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Demirtaş ve Baruş, hasarlı binaları inceleyerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Mücahit Demirtaş, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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