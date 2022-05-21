Devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.K. idaresindeki 44 ABY 594 plakalı hafif ticari araç, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Araç içerisinde sıkışan Ç.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralanan sürücü ile Ç.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.