Malatya\'da Doğalgaz Zehirlenmesi Şüphesi

Malatya'da karı-koca bir çift doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan H.K. ve N.K., kendilerini kötü hissedince komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğalgazdan etkilendikleri tespit edilen karı-koca, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA