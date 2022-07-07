Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 10. katında 9 kişinin bindiği asansör kabini henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Kaynak: AA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Çiftlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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