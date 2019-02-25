Son Dakika Haberleri: Malatya'da Ev Yangını

Malatya'da Ev Yangını

1 saat önce

Malatya'da iki katlı bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Malatya'da iki katlı bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Çarşıbaşı Sokaktaki iki katlı bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hemen yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

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