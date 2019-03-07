Son Dakika Haberleri: Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

56 dakika önce

MALATYA'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
MALATYA'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede, sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Evde bulunan Fatma Koç'un (80) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kamış Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamış Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi morga konurken, kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte tüm mahallenin ayağa kalktığını söyledi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

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