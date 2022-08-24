Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı

24.08.2022 13:53
Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı

Malatya'da freni boşalan kayısı yüklü kamyondan atlayan kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Malatya'da freni boşalan kayısı yüklü kamyondan atlayan kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin B'nin kullandığı 44 DP 711 plakalı kayısı yüklü kamyonun freni Malatya- Kayseri kara yolunun Tataruşağı Kavşağı'nda boşaldı.

Seyir halindeyken araçtan atlayan Harun Binbuğa (47), kamyonun altında kaldı. Yoldan çıkıp devrilen aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Binbuğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tarladan halka 'organik hizmet ' Tarladan halka 'organik hizmet '
Kaynak: AA

Kayseri, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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