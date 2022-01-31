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Nevşehir'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

Nevşehir'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

31.01.2022 18:47
Nevşehir'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına yarın idari izin verildiği bildirildi.

Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına yarın idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

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Malatya, Engelli, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika


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