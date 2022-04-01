Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı - Son Dakika
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Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı

01.04.2022 15:08
Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Caddesi'ndeki esnaf Sefa Koca, iş yerinin önünde kurulan stantta içerisinde bir miktar para bulunan kumbaraların yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Koca, bir kişinin 4 kumbarayı alarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi ve polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sefa Koca, AA muhabirine, SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru için Malatya Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlatıldığını, kendisinin de bu kampanyaya yardımcı olduğunu anlattı.

Kumbaralardan birinde biriken parayı bankaya yatırmaya gidip döndüğünde diğer kumbaraları yerinde görmediğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Adam beni karşıdan izlemiş olacak ki ben paraları ATM'ye yatırmaya gittiğimde gelip kumbarayı alıyor. Benim parayı ATM'de hesaba yatırıp gelmem arasında yaklaşık 2 dakika var. O süreçte kumbaraları alıp götürmüş. Gayet rahat bir şekilde kumbaranın birini elindeki poşete koyduğunu, diğer üçünü de eline alarak yolun karşısına geçtiğini gördüm. Biz ve gönüllü bağışçılar yardım kampanyası için, anne ve babalar evlatlarını yaşatmak için fedakarlık yaparken, böyle bir insanın yardım paralarını almasını doğru bulmuyoruz. Çarşının en işlek yerinde kumbaranın alınması bizi gerçekten çok üzdü. Zanlının en kısa zamanda yakalanmasını talep ediyoruz."

Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı
Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı

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İnönü Caddesi, Malatya, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaralar çalındı - Son Dakika


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