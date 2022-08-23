Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti

23.08.2022 00:50
Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti

Malatya'da iki kardeş arasında mal paylaşımı meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti

MALATYA - Malatya'da iki kardeş arasında mal paylaşımı meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında birlikte yaşayan kardeşler S.U. ile M.U. arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.U. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sol bağcına isabet alan S.U. yaralandı. Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkamette inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahısla birlikte olaya karıştığı değerlendirilen O.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

YORUMLAR
500
Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
00:13 Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın
00:12 Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler
23:47 Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti
23:45 6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 00:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kardeşlerin mal paylaşımı tartışması kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement