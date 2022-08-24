Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

24.08.2022 10:14
Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde birçok inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

9 şüphelinin inşaat alanlarında gündüz keşif yaptığını, gece ise kamyonetle malzemeleri çaldığını tespit eden ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelileri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:01 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
09:51 Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı
09:51 Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
09:43 Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak
09:33 Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu
09:28 Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor
09:18 "Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi
09:18 MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu
09:16 Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı
09:18 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linçten polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 10:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement