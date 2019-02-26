Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yakalandı.

Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Arguvan İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuyudere Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesinde Türk Telekom AŞ'ye ait haberleşme akımı sağlayan kabloları keserek çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler kendilerine hurdacı süsü veren 3 şüphelinin Bahçelievler Mahallesi'nde oturduğunu belirledi.

Yapılan çalışması neticesinde 3 şüpheli, kabloları 23 FH 336 plakalı pikapla Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametlerine götürürken suçüstü yakalandı.

Pikapta yapılan aramada, Türk Telekom AŞ'ye ait 55 metre bakır kablo, birer çekiç, yan keski, balyoz kerpeten ile 2 tornavida ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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