Malatya\'da Kalp Kriziyle Ölüm Anı Kamerada

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Y. (51), aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç bir iş yerine çarparak durabildi. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf durumu fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İlhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Öte yandan İlhan Y.'nin kullandığı aracı bir gün önce satın aldığı devir işlemlerinin ise henüz gerçekleşmediği öğrenildi. İlhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA