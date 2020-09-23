Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Malatya'da kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı MALATYA - Malatya'da kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Malatya- Sivas Karayolu Yazıhan ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. idaresindeki 41 AV 797 plakalı otomobil ile Mustafa U. yönetimindeki 50 AZ 107 plakalı kamyon Yazıhan ilçe girişinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, Fatma G., Seher G., Hüseyin A., Alaaddin U. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerin çalışması sonrasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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