Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle İdari İzin ve Motosiklet Yasağı

22.01.2026 21:09
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle malul, gazi, engelli ve hamile personel yarın idari izinli.

MALATYA'da kar yağışı nedeniyle kamuda görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personeller yarın idari izinli sayılırken, motosikletlerin trafiğe çıkışı ise 1 günlüğüne yasaklandı.

Meteorolojiden alınan son verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı Malatya'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı beklentisi ile birlikte buzlanmanın da ön görüldüğü kentte Valilik tarafından olası olumsuzluklara karşın tedbirler alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kıymetli hemşerilerim ve çalışma arkadaşlarım, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınmıştır. 23 Ocak 2026 Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 23 Ocak 2026 Cuma günü, İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir (1) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Motosiklet, Güvenlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
