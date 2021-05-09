Malatya'da karantina ihlali yapanlar yurda yerleştiriliyor - Son Dakika

Malatya'da karantina ihlali yapanlar yurda yerleştiriliyor
09.05.2021 14:19
Malatya'da izolasyon kuralları ihlalinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen kişi sayısı bin 180'e ulaştı.
Malatya'da izolasyon kuralları ihlalinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen kişi sayısı bin 180'e ulaştı.
Malatya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Ekipler tarafından il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilerek haklarında idari ve adli işlem başlatılarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen kişi sayısının bin 180'e ulaştığı belirtildi. - MALATYA
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