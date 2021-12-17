Malatya'da karla mücadele toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Altyapı Koordinasyon Merkezi'nde (AYKOME) Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay Başkanlığında yapılan toplantıya merkez ilçe belediyeler ile ilgili daire başkanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda karla mücadelede alınacak önlemler, ilçe belediyelerinin ve ilgili kurumların yapacağı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, karla mücadele konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimlerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışacağını ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Okyay, Malatya Büyükşehir Belediye'sinin ilgili birimleri ile özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile birlikte tekrar ekiplerin son durumunu belirlemek, meteorolojinin kısa ve uzun vadeli verilerinden yararlanarak, kırsal mahallelerde ve merkezde de alınması gereken tedbirlerle ilgili paydaş yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Okyay, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili kurumlar, paydaş Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile hem Malatya Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarımız ve hem de MASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak karla mücadelede kendi sorumluluk sahalarımızda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bir araya geldik. Sorumluluk sahalarımızda yapılması gerek iş ve işlemlerle ilgili eksiklerimizi, yapmamız gereken görevleri ve değerlendirmeye almamız gereken konuları konuşmak üzere bir araya geldik. İlgili paydaşlarımızla birlikte sorumluluk alanlarımızda sahadaki personel sayısı ve iş makinaları ve ekipmanlarla konusunda istişare edeceğiz. Bizler herhangi bir kar yağışına karşın bütün ekiplerimizle birlikte sahada hazırlıklı durumdayız. Hepimiz sahada olacağız. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacak. Vatandaşlarımızı işlerine ulaşmaları ve öğrencilerimizi okullarına ulaşmaları açısından onları mağdur etmeden her türlü çözüm ve hazırlığımız var. Öncelikle kırsaldaki hastalarımızın 112 üzerinden gelecek taleplere hızlıca ulaşacağız. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde sahada olacağız. Şu an karla mücadele ile ilgili hem Büyükşehir Belediyesi hem de paydaşlarımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda personel, araç ve ekipman olarak hazırız. Biz hazırlıklıyız, vatandaşlarımız rahat olsun" şeklinde konuştu.