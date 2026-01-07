Malatya'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor

Malatya\'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor
07.01.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, hibe kredi ödemelerinin gecikmesinin müteahhitleri zor durumda bıraktığını belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Projeleri'ndeki hibe kredi hak edişlerin müteahhit firmalara zamanında yapılmaması hakkında konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat asrın felaketi sonrası yeniden inşa sürecine önemli katkı sunan Yerinde Dönüşüm Projeleri'ndeki hibe kredi hak edişlerin müteahhit firmalara zamanında yapılmaması hakkında konuştu.

Yaşanan mağduriyetin şehrin ticari sürdürülebilirliğinin önünü tıkadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde Odamız üyelerinin bizlere ilettiği sorunlar artmaktadır. Özellikle yerinde dönüşüm projeleri yapan müteahhitlik firmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hak edişlerinin 2025'in ilk iki çeyreğinde bir haftada yatırılmasına rağmen Kasım ayından bu yana hiçbir ödeme yapılmaması büyük mağduriyetler oluşturmaktadır. Bu durum projelerin fiilen durmasına, inşaatların aksamasına ve vatandaş açısından da ciddi ekonomik yükler doğmasına sebep olmaktadır. Müteahhitler ile hak sahipleri arasında gerilim ve güvensizlik oluşmasına yol açmakta, devletimizin ve şehrimizin afet sonrası yeniden inşa hedeflerini sekteye uğratmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok müteahhitlik firması iflas edip batmış durumda. 250 alt sektörü ayakta tutan inşaat sektöründe yaşanan bu sorun, ayrıca şehrin ticari sürdürülebilirliğinin de önünü tıkamaktadır" dedi.

"Vatandaş mağdur olurken, üyelerimizin de ticari itibarı zarar görüyor"

Hak edilen destek tutarlarının zamanında ödenmemesinin yerinde dönüşüm sürecini zora soktuğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Yerinde dönüşüm hibe kredi destekleri, açıklandığı günden bugüne yüksek enflasyon karşısında maalesef ciddi değer kaybetti. Müteahhit firmalarımızın ve hak sahiplerinin bu maliyeti finanse etmekte ciddi güçlükler yaşadığı bilinen bir gerçek. Yüksek faizler nedeniyle bu açığı kredi ile kapatmak da mümkün değil. Dönüşüm projelerinde İstanbul'da yüzde 1 olan KDV'nin deprem illerinde yüzde 20 olarak uygulanması da uzun süredir dile getirdiğimiz bir eşitsizlik. Tüm bunların yanında hak edilen destek tutarlarının da gecikmesi yerinde dönüşüm sürecini zora sokuyor. Depremzede vatandaşımız evini tamamlayamazken, üyelerimizin de hem ticareti hem de itibarı zarar görüyor" ifadelerine yer verdi.

"Süreç sahadaki gerçeklerle yönetilmeli"

Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması için çözüm önerilerini ve taleplerini sıralayan Başkan Sadıkoğlu, "Bakanlık nezdinde acil ve şeffaf bir ödeme planı açıklanmalı, hak ediş süreçlerinde yaşanan belirsizlik giderilmelidir. Yerinde dönüşüm projelerinin daha hızlı ilerlemesi için süreç boyunca deprem bölgesi müteahhitleri için finansal koruma kalkanı oluşturulmalı, banka teminatı, kredi ve vergi yükleri ertelenmelidir. Yerinde dönüşüm yapan firmalara sözleşmeleri karşılığında uygun şartları olan kredi imkanı tanınmalı. Bakanlık uhdesinde özel bir komisyon veya koordinasyon grubu oluşturularak sektör aktörlerinin sesinin doğrudan karar süreçlerine yansıması sağlanmalıdır. Yerinde dönüşüm süreçleri masalarda değil, sahadaki gerçeklerle yönetilmelidir" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, üyelerinin yaşadığı sorunu ve taleplerini resmi yollarla Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumlara ilettiklerini, çözümü için takipçisi olacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:23:12. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.