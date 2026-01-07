Malatya\'da Kredi Ödemeleri Gecikiyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Projeleri'ndeki hibe kredi hak edişlerin müteahhit firmalara zamanında yapılmaması hakkında konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat asrın felaketi sonrası yeniden inşa sürecine önemli katkı sunan Yerinde Dönüşüm Projeleri'ndeki hibe kredi hak edişlerin müteahhit firmalara zamanında yapılmaması hakkında konuştu.

Yaşanan mağduriyetin şehrin ticari sürdürülebilirliğinin önünü tıkadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde Odamız üyelerinin bizlere ilettiği sorunlar artmaktadır. Özellikle yerinde dönüşüm projeleri yapan müteahhitlik firmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hak edişlerinin 2025'in ilk iki çeyreğinde bir haftada yatırılmasına rağmen Kasım ayından bu yana hiçbir ödeme yapılmaması büyük mağduriyetler oluşturmaktadır. Bu durum projelerin fiilen durmasına, inşaatların aksamasına ve vatandaş açısından da ciddi ekonomik yükler doğmasına sebep olmaktadır. Müteahhitler ile hak sahipleri arasında gerilim ve güvensizlik oluşmasına yol açmakta, devletimizin ve şehrimizin afet sonrası yeniden inşa hedeflerini sekteye uğratmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok müteahhitlik firması iflas edip batmış durumda. 250 alt sektörü ayakta tutan inşaat sektöründe yaşanan bu sorun, ayrıca şehrin ticari sürdürülebilirliğinin de önünü tıkamaktadır" dedi.

"Vatandaş mağdur olurken, üyelerimizin de ticari itibarı zarar görüyor"

Hak edilen destek tutarlarının zamanında ödenmemesinin yerinde dönüşüm sürecini zora soktuğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Yerinde dönüşüm hibe kredi destekleri, açıklandığı günden bugüne yüksek enflasyon karşısında maalesef ciddi değer kaybetti. Müteahhit firmalarımızın ve hak sahiplerinin bu maliyeti finanse etmekte ciddi güçlükler yaşadığı bilinen bir gerçek. Yüksek faizler nedeniyle bu açığı kredi ile kapatmak da mümkün değil. Dönüşüm projelerinde İstanbul'da yüzde 1 olan KDV'nin deprem illerinde yüzde 20 olarak uygulanması da uzun süredir dile getirdiğimiz bir eşitsizlik. Tüm bunların yanında hak edilen destek tutarlarının da gecikmesi yerinde dönüşüm sürecini zora sokuyor. Depremzede vatandaşımız evini tamamlayamazken, üyelerimizin de hem ticareti hem de itibarı zarar görüyor" ifadelerine yer verdi.

"Süreç sahadaki gerçeklerle yönetilmeli"

Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması için çözüm önerilerini ve taleplerini sıralayan Başkan Sadıkoğlu, "Bakanlık nezdinde acil ve şeffaf bir ödeme planı açıklanmalı, hak ediş süreçlerinde yaşanan belirsizlik giderilmelidir. Yerinde dönüşüm projelerinin daha hızlı ilerlemesi için süreç boyunca deprem bölgesi müteahhitleri için finansal koruma kalkanı oluşturulmalı, banka teminatı, kredi ve vergi yükleri ertelenmelidir. Yerinde dönüşüm yapan firmalara sözleşmeleri karşılığında uygun şartları olan kredi imkanı tanınmalı. Bakanlık uhdesinde özel bir komisyon veya koordinasyon grubu oluşturularak sektör aktörlerinin sesinin doğrudan karar süreçlerine yansıması sağlanmalıdır. Yerinde dönüşüm süreçleri masalarda değil, sahadaki gerçeklerle yönetilmelidir" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, üyelerinin yaşadığı sorunu ve taleplerini resmi yollarla Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumlara ilettiklerini, çözümü için takipçisi olacaklarını söyledi. - MALATYA