Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişi hakkında işlem yapıldı.



Edinilen bilgilere göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit edilirken, adreslere yapılan operasyonda 5 şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak idari işlem yapılarak 9 bin 250 TL para cezası kesildi.



Bahse konu adreslerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı çalışmalarda, ayrıca Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 13 ikamet hakkında 30'ar gün mühürlenme kararı alındı.



Öte yandan, bir oyun salonu ile bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon yapan ekipler, 8 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası uygularken, kumar parası olan 385 TL geçici olarak muhafaza altına alarak işletmeci 2 şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı. - MALATYA