Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika

Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


Edinilen bilgilere göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit edilirken, adreslere yapılan operasyonda 5 şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak idari işlem yapılarak 9 bin 250 TL para cezası kesildi.


Bahse konu adreslerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı çalışmalarda, ayrıca Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 13 ikamet hakkında 30'ar gün mühürlenme kararı alındı.


Öte yandan, bir oyun salonu ile bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon yapan ekipler, 8 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası uygularken, kumar parası olan 385 TL geçici olarak muhafaza altına alarak işletmeci 2 şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:05 Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 04:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]